Додон посоветовал Санду не ломать отношения с ЕАЭС

Аргументы Недели → В мире 13+

11 декабря 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон рекомендовал новому главе государства Майе Санду не торопиться пересматривать роль республики в Евразийском экономическом союзе.

По его словам, развитие торговых отношений с восточными партнерами, не противоречит закрепленной в Конституции страны Европейской интеграции.

«Ломать – не строить, для этого много ума не надо», — отметил Додон, добавив, что одно другому не мешает.

Он напомнил, что есть соглашение с Евросоюзом, но это не значит, что надо выходить из организаций на востоке. Додон уточнил, что ЕАЭС – это экономический проект, а не геополитический.

Ранее Додон посоветовал Санду быть внимательнее в заявлениях о Приднестровье.