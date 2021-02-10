В Еврокомиссии считают коррупцию главной проблемой Украины
10 февраля 2021, 10:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что повсеместная коррупция не позволяет проводить реформы на Украине.
По его словам, ключевые институты в стране должны иметь сильное и независимое руководство, иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства, но «от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи».
«Это необходимо остановить. Борьба с коррупцией — ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС», - заявил вице-председатель ЕК.
Ранее сообщалось, что Зеленский «не позволит приватизировать и никому не подарит русский язык».
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