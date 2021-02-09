Зеленский заявил, что не позволит приватизировать и никому не подарит русский язык

Аргументы Недели → В мире 13+

9 февраля 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не дадут никому приватизировать и подарить русский язык, на котором говорят многие граждане страны, и отдавать. Он даже продемонстрировал несколько книг, а также чеки, подтверждающие их покупку «только вчера».

«Что касается книг, которые он купил, то это остатки, которые еще есть. Но эти книги уже запрещены к ввозу. Сейчас остатки выберут и этих книг не будет. Это манипуляция со стороны президента», - прокомментировал заявление Зеленского украинский общественный и политический деятель Спиридон Килинкаров.

Он напомнил, что в Киеве говорят на русском языке, потому что это язык межнационального общения, язык ООН, язык, который открывает огромные возможности для людей, где бы они ни жили.

«Самое любопытное, что Зеленский возмущался, что при Порошенко запретили его сериал. Даже по этому поводу делал пародии, а теперь сам запретил телеканалы. Я помню, как при Порошенко он возмущался запрету в соцсетях. А теперь пришел к власти и делает абсолютно то же самое и даже хуже», - добавил Килинкаров.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Зеленского от покупки «Спутника V».