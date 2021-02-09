В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от покупки «Спутника V»

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9 февраля 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля, прокомментировал информацию о том, что глава Украины Владимир Зеленский отказался от покупки российской вакцины "Спутник V".

Зеленский ранее, говоря о вероятности приобретения Украиной "Спутника V", подчеркнул, что"украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать.

Песков выразил уверенность, что на украинской территории немало тех, кто хотел бы привиться именно российской вакциной от коронавируса нового типа, а нежелание руководства страны применять данный препарат – это позиция абсолютного меньшинства.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заметил, что мнение Владимира Зеленского о недостаточной надежности вакцины "серьезно противоречит" проведенным испытаниям, а также актам признания действительности этих испытаний международными экспертами.