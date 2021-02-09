В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от покупки «Спутника V»
9 февраля 2021, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля, прокомментировал информацию о том, что глава Украины Владимир Зеленский отказался от покупки российской вакцины "Спутник V".
Зеленский ранее, говоря о вероятности приобретения Украиной "Спутника V", подчеркнул, что"украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать.
Песков выразил уверенность, что на украинской территории немало тех, кто хотел бы привиться именно российской вакциной от коронавируса нового типа, а нежелание руководства страны применять данный препарат – это позиция абсолютного меньшинства.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заметил, что мнение Владимира Зеленского о недостаточной надежности вакцины "серьезно противоречит" проведенным испытаниям, а также актам признания действительности этих испытаний международными экспертами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.