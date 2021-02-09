Пушков назвал «смехотворными» слова Зеленского о российской вакцине против COVID-19
9 февраля 2021, 07:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от использования российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" и счел его слова "смехотворными".
Накануне Зеленский, комментируя вероятность привить жителей своей страны от COVID-19 российским препаратом, заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать.
Алексей Пушков заявил, что подобные высказывания президента Украины демонстрируют его политическую близорукость. Сенатор выразил мнение, что Владимир Зеленский не является специалистом ни в чем, кроме юмора, а его рассуждения о "Спутнике V" просто "смехотворны". Пушков также задался вопросом, что украинский лидер будет делать, когда российскую вакцину одобрят в Евросоюзе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.