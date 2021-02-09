Пушков назвал «смехотворными» слова Зеленского о российской вакцине против COVID-19

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9 февраля 2021, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от использования российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" и счел его слова "смехотворными".

Накануне Зеленский, комментируя вероятность привить жителей своей страны от COVID-19 российским препаратом, заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать.

Алексей Пушков заявил, что подобные высказывания президента Украины демонстрируют его политическую близорукость. Сенатор выразил мнение, что Владимир Зеленский не является специалистом ни в чем, кроме юмора, а его рассуждения о "Спутнике V" просто "смехотворны". Пушков также задался вопросом, что украинский лидер будет делать, когда российскую вакцину одобрят в Евросоюзе.