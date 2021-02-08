Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине
8 февраля 2021, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".
Ранее Зеленский, комментируя вероятность вакцинации жителей Украины от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики" – ни у кого нет права ставить над ними эксперименты. Также политик подчеркнул, что его страна получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax.
"На кроликах экспериментируют меньше", – заявила Мария Захарова, комментируя вышеуказанное высказывание украинского лидера.
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