Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

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8 февраля 2021, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Ранее Зеленский, комментируя вероятность вакцинации жителей Украины от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики" – ни у кого нет права ставить над ними эксперименты. Также политик подчеркнул, что его страна получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax.

"На кроликах экспериментируют меньше", – заявила Мария Захарова, комментируя вышеуказанное высказывание украинского лидера.