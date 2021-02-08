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Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Ранее Зеленский, комментируя вероятность вакцинации жителей Украины от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики" – ни у кого нет права ставить над ними эксперименты. Также политик подчеркнул, что его страна получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax.

"На кроликах экспериментируют меньше", – заявила Мария Захарова, комментируя вышеуказанное высказывание украинского лидера.

ЕТ

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

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