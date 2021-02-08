Зеленский назвал позитивным факт наличия у России собственной вакцины от COVID-19

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8 февраля 2021, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках интервью днем в понедельник, 8 февраля, назвал позитивным тот факт, что у Российской Федерации есть собственная вакцина от коронавируса нового типа.

Зеленский выразил сожаление в связи с тем, на Украине в настоящий момент нет своей вакцины против COVID-19. "У россиян есть, и это позитивно для их населения", – подчеркнул политик.

Напомним, на прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал на своих страницах результаты третьей фазы клинических исследований российского препарата "Спутник V", которые подтверждают высокую эффективность и безопасность данной вакцины.