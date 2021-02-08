Власти Чехии надеются, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрируют в ЕС

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8 февраля 2021, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

шприц, ампула, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна надеется на одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств, после чего ее можно будет использовать в республике.

Андрей Бабиш заявил, что к нему обращается немало людей с идеей о закупках российской вакцины "Спутник V", так как поставки других вакцин поступают в Чехию в ограниченном количестве.

Чешский премьер заметил, что рассчитывает на одобрение препарата со стороны ЕМА, поскольку имеющиеся о "Спутник V" данные свидетельствуют о его безопасности и эффективности. Бабиш добавил, что появление этой вакцины на общеевропейском рынке зависит от производственных мощностей в РФ.