Власти Чехии надеются, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрируют в ЕС
8 февраля 2021, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна надеется на одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств, после чего ее можно будет использовать в республике.
Андрей Бабиш заявил, что к нему обращается немало людей с идеей о закупках российской вакцины "Спутник V", так как поставки других вакцин поступают в Чехию в ограниченном количестве.
Чешский премьер заметил, что рассчитывает на одобрение препарата со стороны ЕМА, поскольку имеющиеся о "Спутник V" данные свидетельствуют о его безопасности и эффективности. Бабиш добавил, что появление этой вакцины на общеевропейском рынке зависит от производственных мощностей в РФ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.