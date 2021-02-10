Шрёдер раскритиковал санкции против России

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10 февраля 2021, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Герхард Шрёдер. Фото: globallookpress.com

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подверг критике попытки проводить международную политику посредством санкций.

Он подчеркнул, что санкции никогда не работали в отношении такой страны, как Россия, и выразил надежду на то, что проект «Северный поток - 2» будет реализован.

«Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», - отметил экс-канцлер.

Ранее бывший канцлер ФРГ подверг критике дискуссии о вступлении Украины и Грузии в НАТО.