Пушков предположил, кто бы мог занять пост президента США после Байдена

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10 февраля 2021, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Сенатор Алексей Пушков предположил, кто мог бы занять пост лидера страны после окончания правления Джо Байдена.

44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. По словам члена Совета Федерации, раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году.

По его мнению, действия некоторых представителей Республиканской партии могут лишить ее шансов на победу на следующих президентских выборах, а также вывести в лидеры страны действующего вице-президента Камалу Харрис.

Ранее Пушков заявил, что России нужно перестать «играть с Западом в информационно-оценочные поддавки».