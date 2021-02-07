Пушков считает, что России нужно перестать «играть с Западом в информационно-оценочные поддавки»

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7 февраля 2021, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Тwitter.com/alexey_pushkov

России нужно перестать «играть с Западом в информационно-оценочные поддавки». Такое мнение выразил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков.

Политик написал в своем Телеграм-канале, что в США никого никогда всерьез не интересовало и не волновало, что думают и говорят в России об их внешней политике, а тем более о состоянии их «демократии».

Сенатор считает, что и Россию должны перестать интересовать американские оценки. «Что нам могут сейчас сообщить США о свободе слова, если она у них перекрыта на всех уровнях - от мейнстрим-СМИ до соцсетей? Или о выборах - после их скандальных выборов?», - написал политик.

По мнению Пушкова, в России часто подыгрывают как США, так и Евросоюзу и НАТО, где ставят оценки действиям России.

Он убежден, что так будет до тех пор, пока Россия «будет реагировать на каждый выпад, отвечать на каждую глупость, исходящую из-за рубежа, и пока будем играть с Западом в такие информационно-оценочные поддавки».

Политик заключил: «В политике мы с ним во многом расстались. Пора уходить и в сфере идеологии».