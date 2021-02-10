Avia.pro: в случае строительства в Азербайджане военных баз Турции они окажутся в зоне поражения российских «Искандеров»
10 февраля 2021, 08:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В случае возведения на территории Азербайджана военных баз Турции данные объекты окажутся в зоне поражения российских ракет «Искандер». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, имеется информация о намерении Анкары построить в Азербайджане несколько баз, планируется, что на одной из них будут на постоянной основе присутствовать турецкие военнослужащие. В процитированной публикации отмечается, что в случае возведения данных объектов они окажутся в зоне поражения «Искандеров», поэтому любая антироссийская провокация Турция на Кавказе приведет для нее к значительным потерям.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Семен Пегов озвучил мнение, согласно которому Анкара ведет гибридную войну против РФ на нескольких фронтах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.