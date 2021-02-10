Avia.pro: в случае строительства в Азербайджане военных баз Турции они окажутся в зоне поражения российских «Искандеров»

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10 февраля 2021, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В случае возведения на территории Азербайджана военных баз Турции данные объекты окажутся в зоне поражения российских ракет «Искандер». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, имеется информация о намерении Анкары построить в Азербайджане несколько баз, планируется, что на одной из них будут на постоянной основе присутствовать турецкие военнослужащие. В процитированной публикации отмечается, что в случае возведения данных объектов они окажутся в зоне поражения «Искандеров», поэтому любая антироссийская провокация Турция на Кавказе приведет для нее к значительным потерям.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Семен Пегов озвучил мнение, согласно которому Анкара ведет гибридную войну против РФ на нескольких фронтах.