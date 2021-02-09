Журналист Семен Пегов: Турция ведет гибридную войну против России на Украине, в Сирии и Ливии

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9 февраля 2021, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Флаги Турции в Стамбуле, Diego Cupolo / globallookpress.com

Турция ведет гибридную войну против Российской Федерации на Украине, в Сирии и Ливии. Соответствующую точку зрения озвучил в беседе с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» отечественный журналист Семен Пегов.

Пегов отметил, что Анкара помогала экстремистам, организовывавшим беспорядки в Крыму в период присоединения полуострова к РФ. Также известно об участии поддерживаемых Турцией крымско-татарских подразделений в конфликте в Донбассе на стороне Киева.

По словам журналиста, в Сирии российские патрули подрываются на самодельных взрывных устройствах, которые подкладывают протурецкие джихадисты.

В Ливии Анкара и Москва тоже находятся по разные стороны фронта, констатировал Семен Пегов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали утверждение, по которому турецкие дроны Bayraktar TB2 почти не применялись для ударов во время боевых действий в Нагорном Карабахе.