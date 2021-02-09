Украина планирует провести в Одессе совместные с НАТО военные учения «Нерушимая стойкость»

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9 февраля 2021, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

учения НАТО, фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести на территории страны совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. Учения "Нерушимая стойкость" состоятся в Одессе.

Обсуждение этого вопроса состоялось в рамках совместной с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Всего на территории Украины в 2021 году планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.

Ранее экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в видеообращении озвучил пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти. Он указал, что приход в Белый Дом Джо Байдена дает Украине шанс уже в обозримом будущем вступить в НАТО.