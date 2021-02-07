ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Армия 13+

Порошенко: Смена власти в Вашингтоне — это возможность для Украины вступить в НАТО

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко: Смена власти в Вашингтоне — это возможность для Украины вступить в НАТО
Фото: соцсети

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в видеообращении озвучил пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти. Он указал, что приход в Белый Дом Джо Байдена дает Украине шанс уже в обозримом будущем вступить в НАТО. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Порошенко призвал: «Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубление секторальной интеграции с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ» (ПДЧ – план действия для вступления в членство НАТО). Он также напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

«Время показало, что мы не ошиблись. Власть хотя бы формально придерживается стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть», – заявил экс-президент.

Порошенко считает, что власть должна реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО.
«Власть сама попросила Большую Семерку предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот», - отметил он.

Кроме того, политик советует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах. «Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей», - убежден он. На деле пока ни один из его маневров не привел в желаемому результату.

«Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет», - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу. «Мы в свое время планировали получения ПДЧ на 2023. Удастся ли вписать в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию», - заявил он.

Порошенко раскритиковал работу нынешних украинских силовиков: «Расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе из разведывательного общества, у нас секреты больше не «текут» в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие».

ША

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью