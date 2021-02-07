Порошенко: Смена власти в Вашингтоне — это возможность для Украины вступить в НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

7 февраля 2021, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в видеообращении озвучил пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти. Он указал, что приход в Белый Дом Джо Байдена дает Украине шанс уже в обозримом будущем вступить в НАТО. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Порошенко призвал: «Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубление секторальной интеграции с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ» (ПДЧ – план действия для вступления в членство НАТО). Он также напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

«Время показало, что мы не ошиблись. Власть хотя бы формально придерживается стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть», – заявил экс-президент.

Порошенко считает, что власть должна реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО.

«Власть сама попросила Большую Семерку предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот», - отметил он.

Кроме того, политик советует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах. «Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей», - убежден он. На деле пока ни один из его маневров не привел в желаемому результату.

«Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет», - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу. «Мы в свое время планировали получения ПДЧ на 2023. Удастся ли вписать в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию», - заявил он.

Порошенко раскритиковал работу нынешних украинских силовиков: «Расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе из разведывательного общества, у нас секреты больше не «текут» в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие».