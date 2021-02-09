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В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Москву

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Москву
Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.net v

Группа из 81 депутата Европарламента составила письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом отправить в отставку по собственному желанию главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Визит представителя Брюсселя в РФ называют "унизительным" и "вредящим имиджу Европейского союза". Борреля раскритиковали за то, что он "молчал” и "полуулыбался" во время пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой российский министр назвал ЕС "ненадёжным партнёром". Также Боррель "не смог защитить от нападок главного союзника - США". А уж после известия о высылке дипломатов Германии, Швеции и Польши он и вовсе должен был прервать "по собственной инициативе" совершенный визит.

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НС

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