В Великобритании планируют сажать за тайное посещение стран из черного списка
9 февраля 2021, 17:37[ «Аргументы Недели» ]
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что любому, кто сделает попытку скрыть недавнее посещение стран из черного списка по COVID-19, грозит в стране тюремный срок до десяти лет.
В перечне В черном списке 33 государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия. В Великобританию из них могут попасть только граждане страны и обладатели видов на жительство. Они должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму будет входить трансфер до отеля, а также пребывание в гостинице в течение 10 дней карантина и обязательные ПЦР-тесты.
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