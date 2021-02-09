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В Великобритании планируют сажать за тайное посещение стран из черного списка

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании планируют сажать за тайное посещение стран из черного списка
Лондон, фото: pixabay.com

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что любому, кто сделает попытку скрыть недавнее посещение стран из черного списка по COVID-19, грозит в стране тюремный срок до десяти лет.

В перечне В черном списке 33 государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия. В Великобританию из них могут попасть только граждане страны и обладатели видов на жительство. Они должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму будет входить трансфер до отеля, а также пребывание в гостинице в течение 10 дней карантина и обязательные ПЦР-тесты.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.

НС

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