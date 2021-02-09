Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Алма-Ату, Баку, Ереван и Индию

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9 февраля 2021, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия). Рейсы в Казахстан по маршруту Москва - Алма-Ата авиаперевозчик возобновит с 12 февраля один раз в неделю по пятницам, обратный рейс - по субботам.

Полеты в Азербайджан по маршруту Москва - Баку - Москва планируется возобновить с 17 февраля по средам и воскресеньям (обратные рейсы - по понедельникам и четвергам), а в Армению по маршруту Москва - Ереван - с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам (обратные полеты - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам). Рейсы в Индию по маршруту Москва - Дели будут выполняться с 12 февраля по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы - по субботам и понедельникам.

«Аэрофлот» также увеличивает количество рейсов в Нур-Султан (Казахстан), Минск (Белоруссия), Бишкек (Киргизия) и Каир (Египет). С 14 февраля авиакомпания открывает рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Минск.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.