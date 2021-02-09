В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.
По мнению Нерадько, полному открытию международного авиасообщения может поспособствовать массовая вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.
«Развитие перевозок гражданской авиации прежде всего зависит от уровня возобновления международных полетов», — убежден глава Росавиации.
Россия закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса в апреле 2020 года. Сейчас решение о возобновлении международного авиасообщения с какой-либо страной принимает оперативный штаб по борьбе распространением коронавирусной инфекции.
При этом страна должна соответствовать критериям Роспотребнадзора, среди которых:
- заболеваемость COVID-19 за последние семь дней не должна превышать 40 случаев на 100 тысяч населения;
- показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;
- средний за 14 суток темп прироста не должен превышать один процент:
- средний за семь дней уровень тестирования не должен быть меньше 200 на 100 тысяч населения.
Россия восстановила авиасообщение с рядом стран, не во все из них разрешен въезд российских граждан.
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