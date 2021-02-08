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Украинский политик Бойко объяснил страхом отказ Зеленского от российской вакцины от коронавируса

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Украинский политик Бойко объяснил страхом отказ Зеленского от российской вакцины от коронавируса
Юрий Бойко, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от применения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Украинский политик, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко считает, что
Зеленский боится сближения с Россией.

По мнению Бойко, «Зеленский боится, что внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве», - сообщает «Свободная пресса». Оппозиционный политик отметил, что его соратники выступают за использование вакцины «Спутник V», разработанной в России, на Украине. Но считают, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. «Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина, и как она будет работать», — сказал Бойков беседе с НСН.

Зеленский, комментируя возможность закупки Киевом российской вакцины «Спутник V», заявил, что «украинцы не кролики», на них нельзя экспериментировать.

ИЧ

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