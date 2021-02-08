Украинский политик Бойко объяснил страхом отказ Зеленского от российской вакцины от коронавируса

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8 февраля 2021, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Юрий Бойко, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от применения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Украинский политик, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко считает, что

Зеленский боится сближения с Россией.

По мнению Бойко, «Зеленский боится, что внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве», - сообщает «Свободная пресса». Оппозиционный политик отметил, что его соратники выступают за использование вакцины «Спутник V», разработанной в России, на Украине. Но считают, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. «Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина, и как она будет работать», — сказал Бойков беседе с НСН.

Зеленский, комментируя возможность закупки Киевом российской вакцины «Спутник V», заявил, что «украинцы не кролики», на них нельзя экспериментировать.