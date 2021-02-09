Эксперты ВОЗ исключили версию с искусственным происхождением коронавируса в лаборатории в Ухане

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9 февраля 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

фото: pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса COVID-19 в Ухане (Китай) в 2019 году, исключили версию с его искусственным происхождением в лаборатории.

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек на пресс-конференции по итогам работы миссии в Китае доложил, что специалисты отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории.

По его словам, версия о том, что причиной возникновения вируса стала утечка из лаборатории, крайне маловероятна, и ученые не собираются заниматься ее изучением. Наиболее реальными ученые рассматривают две — заражение от промежуточного носителя и через поверхность замороженных продуктов.

Бен Эмбарек заявил, что SARS-CoV-2, вероятно, изначально начал распространяться у летучих мышей, но ко в Ухань заболевание вряд ли пришло через них.

О распространении коронавируснной инфекции COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. Очагом инфекции считается рынок в городе Ухань.

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 15 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

LIVE from Wuhan : Media briefing on #COVID19 origin mission https://t.co/WGpRGsd8vE?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 9, 2021