За сутки в России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом

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9 февраля 2021, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Rerych Zdenek/CTK

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 15 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 1 464 (9,7%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 998 216 случаев заболевания.