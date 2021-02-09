В Польше сначала запретили аборты, а теперь предлагают создать «комнаты плача» для беременных и родивших детей с патологиями

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9 февраля 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Акция протеста против закона о запрете абортов. Фото: Global Look

Несмотря на массовые протесты, власти Польши все-таки запретили аборты. Исключение могут сделать, только если беременность наступила в результате изнасилования или угрожает жизни матери.

Никакие другие причины для аборта не принимаются. Даже если у ребенка диагностированы тяжелые врожденные пороки и заранее известно, что он умрет сразу после рождения, а если и выживет, то останется инвалидом. Закон вступил в силу с этого года.

Теперь же Министерство юстиции Польши предлагает создать «комнаты рыданий» для беременных, которые узнали, что плод развивается с серьезными отклонениями, и хотят поплакать. А также для матерей, у которых на свет появился мертвый или тяжело больной ребенок. Эта инициатива не только не успокоила женщин, но и еще больше разозлила.

Аборты запрещены в Польше с 1933 года, но раньше выявленные патологии в развитии будущего ребенка могли стать основанием для разрешения на прерывание беременности. Теперь же рожать придется в любом случае.

Ранее сообщалось, что поляки вышли на улицы Варшавы с протестами из-за запрета абортов.