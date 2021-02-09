Адвокат Трампа отозвал свою просьбу о приостановке процесса импичмента

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9 февраля 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Hill

бывший президент США Дональд Трамп, CNP / MediaPunch via www.imago-i

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон в понедельник отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье в связи с необходимостью соблюдать шаббат.

Ранее Шон направил лидеру демократического большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу в сенате письмо, в котором заявил, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, вследствие чего не имеет возможности участвовать в судебном разбирательстве после захода солнца в пятницу. Адвокат попросил приостановить процесс, если он не будет завершен до 17.24 пятницы по местному времени, то есть к началу шаббата. Представитель Шумера Джастин Гудмэн в свою очередь пообещал, что вышеуказанная просьба будет удовлетворена.

Накануне юрист направил еще одно письмо, в котором отозвал свою просьбу и выразил опасения, что по его вине процесс затянется.