Большинство американцев считают, что Трамп должен быть осужден и лишен права на государственную должность?

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8 февраля 2021, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

ABC News сообщил о результатах опроса, согласно которым 56% граждан США считают, что Дональд Трамп должен быть осужден и лишен возможности занимать государственные посты в будущем.

Такого мнения придерживаются даже 15% опрошенных республиканцев. Среди демократов уровень поддержки оказался гораздо выше - 92% респондентов.

У участников опроса также поинтересовались, в какой партии, по их мнению, больше всего «радикально настроенных экстремистов». Так, 42% респондентов ответили, что в Республиканской. 25% опрошенных считают, что радикалов больше в Демпартии, а 32% полагают, что таких людей примерно поровну в обеих партиях.