Захарова заявила, что в мире выстроилась очередь для сотрудничества с РФ по вакцине от COVID-19
9 февраля 2021, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Первый канал
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова днем во вторник заявила, что очередь из стран всего мира выстроилась для взаимодействия с Россией по вопросу вакцины от коронавирусной инфекции.
Мария Захарова назвала "свершившимся фактом, о котором все говорят" эффективность созданной в РФ вакцины против коронавируса нового типа. По словам дипломата, она заявила об очереди из стран, желающих сотрудничать с Москвой по вопросу препарата, не для красного словца, а лишь потому, что это реальная ситуация.
Захарова также обратила внимание на то, что на Западе испытывают дискомфорт в связи с тем, что Россия, создав вакцину против COVID-19 первой в мире, "не спрятала ее от международного сообщества", а предложила другим государствам широкое сотрудничество вплоть до производства препарата на их территориях.
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