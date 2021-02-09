Захарова заявила, что в мире выстроилась очередь для сотрудничества с РФ по вакцине от COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

9 февраля 2021, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова днем во вторник заявила, что очередь из стран всего мира выстроилась для взаимодействия с Россией по вопросу вакцины от коронавирусной инфекции.

Мария Захарова назвала "свершившимся фактом, о котором все говорят" эффективность созданной в РФ вакцины против коронавируса нового типа. По словам дипломата, она заявила об очереди из стран, желающих сотрудничать с Москвой по вопросу препарата, не для красного словца, а лишь потому, что это реальная ситуация.

Захарова также обратила внимание на то, что на Западе испытывают дискомфорт в связи с тем, что Россия, создав вакцину против COVID-19 первой в мире, "не спрятала ее от международного сообщества", а предложила другим государствам широкое сотрудничество вплоть до производства препарата на их территориях.