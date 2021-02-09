Минздрав Пакистана подтвердил разрешение на использование в стране вакцины «Спутник V»

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9 февраля 2021, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

шприц на фоне флага России, Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Министр здравоохранения Пакистана Файсал Султан во вторник, 9 февраля, подтвердил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" получила одобрение на экстренное использование в стране.

Отмечается, что Управление по контролю за медикаментами Пакистана 1 февраля выдало разрешение на экстренное использование вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Компании позволено приступить к импорту и применению данного препарата в стране.

Ранее сегодня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Сообщается, что данная заявка принята.