На Украине за сутки выявили 2 656 случаев заражения коронавирусом
9 февраля 2021, 12:08[ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 9 февраля, стало известно, что за прошедшие сутки на территории Украины зарегистрировали 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом заявили в Минздраве страны.
В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 1 249 646 пациентов с COVID-19. Уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине скончлись 127 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами пандемии на Украине стали 23 771 человек, сообщает RT.
Напомним, ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин AstraZeneca и Novavax.
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