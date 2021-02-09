На Украине за сутки выявили 2 656 случаев заражения коронавирусом

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9 февраля 2021, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, pixabay.com

Утром во вторник, 9 февраля, стало известно, что за прошедшие сутки на территории Украины зарегистрировали 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом заявили в Минздраве страны.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 1 249 646 пациентов с COVID-19. Уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине скончлись 127 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами пандемии на Украине стали 23 771 человек, сообщает RT.

Напомним, ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин AstraZeneca и Novavax.