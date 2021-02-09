Генконсульство РФ в Анталье устанавливает обстоятельства нападения на гражданку России

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9 февраля 2021, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анталья, pixabay.com

Генеральное консульство России в Анталье запросило подтверждение в правоохранительных органах Турции, чтобы выяснить обстоятельства вооруженного нападения на гражданку Российской Федерации.

В дипмиссии уточнили, что сама гражданка РФ для оказания помощи не обращалась, а Генконсульство располагает лишь информацией, опубликованной журналистами.

Отметим, что ранее в турецких СМИ появились данные о том, что вооруженные бандиты в Анталье совершили нападение на россиянку и отобрали у нее мобильный телефон. После содеянного злоумышленники скрылись с места происшествия. Их ищет полиция.