В Москве избили и ограбили студента из Туркменистана

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8 февраля 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Москве избили и ограбили студента РГСУ из Туркменистана, который подрабатывает курьером. Соответствующую информацию предоставил в понедельник, 8 февраля, источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в полицию обратился гражданин Туркменистана, сообщивший, что на улице Фестивальная в Москве на него напали неизвестные. Злоумышленники нанесли студенту телесные повреждения, брызнули ему в глаза перцовым баллончиком, а также отобрали игровой ноутбук и очки виртуальной реальности. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Оказалось, что молодой человек привез заказ в квартиру клиентов. Во время проверки товара неизвестные распылили ему в лицо состав из баллончика, затем ударили и скрылись. Убегая, злоумышленники сломали курьеру пальцы дверью.

По подозрению в совершении данного преступления к настоящему моменту задержаны двое мужчин: жители Москвы и Рязанской области.