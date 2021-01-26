В Нальчике мужчина ударил полицейского маникюрной пилкой

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26 января 2021, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Следственные органы Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на полицейских.

По версии следствия, неоднократно судимый мужчина бросил камень в двигавшийся ему навстречу полицейский автомобиль, повредив капот и лобовое стекло. После этого мужчина попытался скрыться, но был блокирован сотрудниками полиции.

Затем мужчина стал требовать не подходить к нему, угрожая стрелять на поражение, однако оружия у него не было. Сотрудники полиции приступили к задержанию и повалили его на землю. В этот момент он выхватил имевшуюся при нем маникюрную пилку и нанес ею одному из полицейских несколько ударов в туловище, повредив форменную куртку.

О причинах такого поведения мужчины не сообщается. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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