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В Нальчике мужчина ударил полицейского маникюрной пилкой

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Нальчике мужчина ударил полицейского маникюрной пилкой
Фото: сайт ГД

Следственные органы Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на полицейских.

По версии следствия, неоднократно судимый мужчина бросил камень в двигавшийся ему навстречу полицейский автомобиль, повредив капот и лобовое стекло. После этого мужчина попытался скрыться, но был блокирован сотрудниками полиции.

Затем мужчина стал требовать не подходить к нему, угрожая стрелять на поражение, однако оружия у него не было. Сотрудники полиции приступили к задержанию и повалили его на землю. В этот момент он выхватил имевшуюся при нем маникюрную пилку и нанес ею одному из полицейских несколько ударов в туловище, повредив форменную куртку.

О причинах такого поведения мужчины не сообщается. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нальчике умер Джамбулат Хатохов, который считался самым толстым мальчиком в мире.

ДВа

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