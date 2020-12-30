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В Нальчике в возрасте 21 года умер Джамбулат Хатохов, который был самым толстым мальчиком в мире

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Нальчике в возрасте 21 года умер Джамбулат Хатохов, который был самым толстым мальчиком в мире
фото: pixabay.com

В Нальчике в возрасте 21 лет умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев написал о смерти молодого человека в Instagram. «Ушел из жизни Джамбулат Хатохов».

Губжев отметил, что парень был прекрасным человеком. «Сколько раз его ни просил, ни разу не отказывал мне в помощи. Первый сумоист. Настоящий мужчина. Лучший. Никогда не забуду, брат», - написал тренер.

Джамбулат Хатохов считался самым толстым ребенком в мире. В год он весил 17 килограммов, в первом классе — 115 килограммов. В 2003 году Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый толстый мальчик. На родине его называли Сосруко — Богатырь.

Джамбулат к 17 годам весил 230 килограммов. Он пытался сбросить вес под контролем врачей. Но даже отказ от жирного и сладкого не помог. Он начал заниматься спортом и сбросил за год 54 килограмма.

Причина смерти Джамбулата пока не названа.

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