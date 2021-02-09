В Иране приступили к вакцинации «Спутником V»

9 февраля 2021, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром во вторник, 9 февраля, в Иране началась вакцинация от коронавируса нового типа с использованием первой доступной в стране вакцины от данного заболевания – российского «Спутника V».
Согласно последней информации, старт вакцинации дал сегодня президент Ирана Хасан Роухани. К настоящему моменту прививку против коронавирусной инфекции сделали сыну министра здравоохранения страны.
Уточняется, что иранские власти, несмотря на то, что в стране разрабатывают собственные препараты, приняли решение провести часть вакцинации в стране при помощи зарубежных вакцин, первой из которых стал "Спутник V", созданный учеными НИИ им. Гамалеи.
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