Facebook будет удалять фейки об опасности вакцин от коронавируса
9 февраля 2021, 09:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Facebook расширит критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начнет удалять такую дезинформацию.
В заявлении компании говорится, что борьба по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом будет расширена.
В декабре 2020 года Facebook уже начал борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса. В первоноачальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на людях без их согласия, а также ряд других «теорий заговора».
Ранее сообщалось, что республиканцы считают необходимым расследовать роль Facebook и Twitter в штурме Капитолия.
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