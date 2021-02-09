Facebook будет удалять фейки об опасности вакцин от коронавируса

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9 февраля 2021, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Facebook расширит критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начнет удалять такую дезинформацию.

В заявлении компании говорится, что борьба по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом будет расширена.

В декабре 2020 года Facebook уже начал борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса. В первоноачальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на людях без их согласия, а также ряд других «теорий заговора».

Ранее сообщалось, что республиканцы считают необходимым расследовать роль Facebook и Twitter в штурме Капитолия.