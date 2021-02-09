В Казахстане экстренно сел самолет с медиками

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9 февраля 2021, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: Pixabay

В Казахстане накануне вынужденную посадку совершил санитарный самолет АН-2, у которого отказал двигатель.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, на борту находились медики. Самолет выполнял санитарный рейс Усть-Каменогорск-Зайсан.

Сообщается, что пострадавших нет, самолет также не получил повреждений. На борту находились три человека экипажа и два медработника.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде самолет совершил вынужденную посадку из-за трещин в лобовом стекле.