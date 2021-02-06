В Нижнем Новгороде самолет совершил вынужденную посадку из-за трещин в лобовом стекле

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6 февраля 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кабина пилотов, pixabay.com

В аэропорту Нижнего Новгорода совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Магнитогорск. Согласно последней информации, полет было решено прервать из-за трещин в лобовом стекле.

Уточняется, что сегодня около пяти утра самолет Embraer 190 компании "Икар" совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Известно, что 58 взрослых пассажиров и трое детей были отправлены в пункт назначения – Магнитогорск – другим рейсом.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины данного происшествия.