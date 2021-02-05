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В Краснодаре самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки
салон самолета, pixabay.com

В Краснодаре в пятницу, 5 февраля, совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Уральские авиалинии". Полет было решено прервать из-за ухудшения состояния одной из пассажирок воздушного судна.

Уточняется, что в ходе выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург – Симферополь у женщины, находившейся на борту, ухудшилось самочувствие. В целях оказания пассажирке своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту.

В Краснодаре гражданку у трапа ждала бригада врачей. После оказания медпомощи состояние женщины улучшилось, поэтому она смогла продолжить полет.

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