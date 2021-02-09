Президент Киргизии планирует официальный визит в Россию

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9 февраля 2021, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии.

Президент Киргизии Садыр Жапаров собирается посетить Россию с официальным визитом. Об этом стало известно по итогам встречи главы МИД республики Руслана Казакбаева с послом России Николаем Удовиченко.

По словам главы МИД, Жапаров планирует во время визита обсудить с российской стороной «вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации».

В свою очередь, Удовиченко подтвердил готовность российской стороны к проведению предметного диалога по указанным вопросам.

Ранее сообщалось, что Жапаров в инаугурационной речи поблагодарил Россию.