Президент Киргизии планирует официальный визит в Россию
9 февраля 2021, 08:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Киргизии Садыр Жапаров собирается посетить Россию с официальным визитом. Об этом стало известно по итогам встречи главы МИД республики Руслана Казакбаева с послом России Николаем Удовиченко.
По словам главы МИД, Жапаров планирует во время визита обсудить с российской стороной «вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации».
В свою очередь, Удовиченко подтвердил готовность российской стороны к проведению предметного диалога по указанным вопросам.
Ранее сообщалось, что Жапаров в инаугурационной речи поблагодарил Россию.
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