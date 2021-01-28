Жапаров в инаугурационной речи поблагодарил Россию

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28 января 2021, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Во время инаугурации президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь, оказанную в сложный для республики момент.

Он выразил большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими событиями в Кыргызстане.

«Также искренно хочу выразить благодарность нашим соседям – Узбекистану и Казахстану – за оказанную помощь во время пандемии», – сказал он.

Также президент выразил обеспокоенность тем, что из-за тяжелой экономической ситуации в стране граждане Киргизии вынуждены искать работу за рубежом.

Ранее сообщалось, что новый президент Киргизии официально вступил в должность.