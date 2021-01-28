Новый президент Киргизии официально вступил в должность
28 января 2021, 09:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства.
Церемония его инаугурации прошла в республиканской филармонии, на нее было приглашено около тысячи человек. Жапаров зачитал текст присяги, после чего ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента.
На церемонии присутствуют экс-руководители государства Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева, аккредитованные в республике дипломаты, а также генсек ОДКБ Станислав Зась. Лидеров иностранных государств на инаугурацию киргизские власти на этот раз отказались.
Ранее сообщалось, что избранный президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию.
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