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Новый президент Киргизии официально вступил в должность

, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Новый президент Киргизии официально вступил в должность
Садыр Жапаров. Фото: сайт правительства Киргизии

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства.

Церемония его инаугурации прошла в республиканской филармонии, на нее было приглашено около тысячи человек. Жапаров зачитал текст присяги, после чего ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента.

На церемонии присутствуют экс-руководители государства Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева, аккредитованные в республике дипломаты, а также генсек ОДКБ Станислав Зась. Лидеров иностранных государств на инаугурацию киргизские власти на этот раз отказались.

Ранее сообщалось, что избранный президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию.

ДВа

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