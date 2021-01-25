Избранный президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию
25 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вице-премьер Равшан Сабиров сообщил, что первый заграничный визит избранного президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом стало известно в понедельник, 25 января, на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам.
Сабиров отметил, что в ходе своего визита Жапаров намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.
Напомним, что досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января, в них принимали участие 18 кандидатов. Жапаров победил в первом туре, набрав 79,2% голосов избирателей. Инаугурация избранного главы государства пройдет 28 января 2021 года.
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