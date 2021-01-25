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Избранный президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Избранный президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию
Садыр Жапаров, фото: wikipedia.org

Вице-премьер Равшан Сабиров сообщил, что первый заграничный визит избранного президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом стало известно в понедельник, 25 января, на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам.

Сабиров отметил, что в ходе своего визита Жапаров намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.

Напомним, что досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января, в них принимали участие 18 кандидатов. Жапаров победил в первом туре, набрав 79,2% голосов избирателей. Инаугурация избранного главы государства пройдет 28 января 2021 года.

БА

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