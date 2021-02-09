Автор издания Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине «Спутник V»

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9 февраля 2021, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Spectator

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Публицист Константин Экнер в статье для журнала Spectator заявил, что власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за случившейся в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин.

В материале отмечается, что если европейские регуляторы утвердят российский препарат против коронавирусной инфекции, он станет уже четвертой вакциной на рынке Европы после разработок Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Константин Экнер подчеркнул, что легко понять, по какой причине власти Германии могут соблазниться "Спутником V", – применению препаратов, созданных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, мешают задержки с поставками, а также политические просчеты. Кроме того, европейские регуляторы все еще настороженно относятся к вакцине AstraZeneca.