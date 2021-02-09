Автор издания Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине «Спутник V»
9 февраля 2021, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Spectator
Публицист Константин Экнер в статье для журнала Spectator заявил, что власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" из-за случившейся в Евросоюзе "катастрофы" с распространением вакцин.
В материале отмечается, что если европейские регуляторы утвердят российский препарат против коронавирусной инфекции, он станет уже четвертой вакциной на рынке Европы после разработок Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Константин Экнер подчеркнул, что легко понять, по какой причине власти Германии могут соблазниться "Спутником V", – применению препаратов, созданных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, мешают задержки с поставками, а также политические просчеты. Кроме того, европейские регуляторы все еще настороженно относятся к вакцине AstraZeneca.
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