Французская долгожительница победила COVID-19 незадолго до своего 117-летия

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9 февраля 2021, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Var-Matin

руки пожилой женщины, pixabay.com

Жительница Франции по имени Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 9 февраля, местные журналисты.

COVID-19 у долгожительницы выявили 16 января в доме престарелых в Тулоне. Люсиль Рандон перенесла заболевание бессимптомно.

Согласно последним данным, женщина родилась 11 февраля 1904 года. В юности она была гувернанткой, затем работала в госпитале, а после этого приняла имя сестра Андре и стала монахиней. В 2019 году на свой день рождения она получила от Папы Римского Франциска личное письмо, а также подарок – освященные четки.