Французская долгожительница победила COVID-19 незадолго до своего 117-летия
9 февраля 2021, 07:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Var-Matin
Жительница Франции по имени Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 9 февраля, местные журналисты.
COVID-19 у долгожительницы выявили 16 января в доме престарелых в Тулоне. Люсиль Рандон перенесла заболевание бессимптомно.
Согласно последним данным, женщина родилась 11 февраля 1904 года. В юности она была гувернанткой, затем работала в госпитале, а после этого приняла имя сестра Андре и стала монахиней. В 2019 году на свой день рождения она получила от Папы Римского Франциска личное письмо, а также подарок – освященные четки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.