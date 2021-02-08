Сенатор Цеков назвал слова Зеленского о «Спутнике V» оправданием «бездействия»
8 февраля 2021, 16:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается оправдать свое бездействие в плане организации вакцинирования граждан, говоря о неэффективности "Спутника V".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя вероятность вакцинации жителей своей страны российским препаратом "Спутник V", отметил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать. Политик также подчеркнул, что эффективность вакцины, якобы, не имеет подтверждения.
Сергей Цеков заметил, что русофобия на украинской территории лишь нарастает. По словам парламентария, в глазах Киева все, что делает Россия – плохо. Сенатор, однако, обратил внимание на то, что "в интересах самих украинцев" обеспечение страны эффективными вакцинами от COVID-19, в частности, российской "Спутник V".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.