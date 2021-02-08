Сенатор Цеков назвал слова Зеленского о «Спутнике V» оправданием «бездействия»

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8 февраля 2021, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается оправдать свое бездействие в плане организации вакцинирования граждан, говоря о неэффективности "Спутника V".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя вероятность вакцинации жителей своей страны российским препаратом "Спутник V", отметил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать. Политик также подчеркнул, что эффективность вакцины, якобы, не имеет подтверждения.

Сергей Цеков заметил, что русофобия на украинской территории лишь нарастает. По словам парламентария, в глазах Киева все, что делает Россия – плохо. Сенатор, однако, обратил внимание на то, что "в интересах самих украинцев" обеспечение страны эффективными вакцинами от COVID-19, в частности, российской "Спутник V".