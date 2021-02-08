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В Берлине арестовали мужчину, подорвавшего бомбу во дворе жилого дома

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В Берлине арестовали мужчину, подорвавшего бомбу во дворе жилого дома
полицейский в Германии, Patrick Scheiber via www.imago-i/www.imago-images.de

В Берлине арестовали мужчину, который подорвал бомбу во дворе жилого дома. Соответствующую информацию днем в понедельник, 8 февраля, предоставили сотрудники генеральной прокуратуры Германии.

Подчеркивается, что по подозрению в подрыве бомбы во дворе жилого дома в Шенеберге 4 февраля арестован был 29-летний мужчина. Второй человек, которого задержали на месте происшествия, был отпущен полицейскими после проведения обыска в его доме.

Согласно последним данным, в квартире у арестованного сотрудники правоохранительных органов нашли еще девять самодельных бомб.

ЕТ

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