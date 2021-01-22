Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

22 января 2021, 10:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в пятницу, 22 января, стало известно, что ФСБ задержала последователя радикального ислама, который готовил теракт в Башкирии. Речь идет о гражданине Российской Федерации 1995 года рождения.
Установлено, что россиянин осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. У гражданина РФ был обнаружен тайник, в котором хранились компоненты самодельной бомбы, а также огнестрельное оружие.
К настоящему моменту не уточняется, когда именно было произведено задержание, однако, судя по тому, что "процессуальное решение" пока не принято, это случилось недавно. Личность задержанного не разглашается в интересах следствия.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.