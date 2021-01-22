Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

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22 января 2021, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

Утром в пятницу, 22 января, стало известно, что ФСБ задержала последователя радикального ислама, который готовил теракт в Башкирии. Речь идет о гражданине Российской Федерации 1995 года рождения.

Установлено, что россиянин осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. У гражданина РФ был обнаружен тайник, в котором хранились компоненты самодельной бомбы, а также огнестрельное оружие.

К настоящему моменту не уточняется, когда именно было произведено задержание, однако, судя по тому, что "процессуальное решение" пока не принято, это случилось недавно. Личность задержанного не разглашается в интересах следствия.