Теракт в центре Багдада - двое смертников подорвали себя на рыночной площади. Местные СМИ пишут о большом количестве жертв

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Теракт в центре Багдада — двое террористов-смертников совершили подрыв. По предварительным данным, есть многочисленные жертвы. Взрыв прогремел на рыночной площади.

По данным местных СМИ, погибли 28 человек, но число жертв может увеличиться. Еще около 80 получили травмы. Террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности.

По сообщению агентства Reuters, при взрыве в Багдаде погибли 13 человек. Местные СМИ, утверждают, что погибших больше. Двое террористов пришли на рынок, который расположен на площади Тайаран. Первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй чуть позже, когда вокруг сбежались люди. Пока что никто не взял ответственность за этот теракт, крупнейший за последние годы. Интересно, что в прошлый раз террористы атаковали этот же рынок — тогда, в 2018 году, погибли 27 человек.

Жуткое видео самого момента взрыва размещено в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)