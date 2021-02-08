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В США количество случаев заражения COVID-19 превысило 27 миллионов

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США количество случаев заражения COVID-19 превысило 27 миллионов
врачи в США, Keiko Hiromi/AFLO

В Соединенных Штатах Америки количество случаев заражения коронавирусом нового типа превысило к настоящему моменту 27 миллионов. Данную информацию предоставил в понедельник университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что общее число случаев заражения COVID-19 в США достигло 27 008 096, количество жертв в стране с начала пандемии составило 463 482.

Согласно последним сообщениям университета, за прошедшие сутки коронавирусом нового типа в Штатах заразились 86 928 человек, скончались 1 268 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, что отметку в 26 миллионов случаев заражения США превысили 30 января.

ЕТ

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