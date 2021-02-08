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Путин назвал крупным научным успехом наличие у России трех вакцин от COVID-19

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин назвал крупным научным успехом наличие у России трех вакцин от COVID-19
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 8 февраля, заявил, что появление на территории страны уже трех собственных вакцин от коронавируса является крупным научным успехом.

В рамках заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось ранее сегодня, Владимир Путин отметил, что Россия, благодаря своим ученым, в настоящий момент является мировым лидером в создании вакцины против коронавирусной инфекции. Более того, глава государства подчеркнул, что РФ – единственная страна, которая имеет сразу три препарата отечественной разработки.

"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", – заключил президент России.

ЕТ

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