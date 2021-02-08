Путин назвал крупным научным успехом наличие у России трех вакцин от COVID-19
8 февраля 2021, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 8 февраля, заявил, что появление на территории страны уже трех собственных вакцин от коронавируса является крупным научным успехом.
В рамках заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось ранее сегодня, Владимир Путин отметил, что Россия, благодаря своим ученым, в настоящий момент является мировым лидером в создании вакцины против коронавирусной инфекции. Более того, глава государства подчеркнул, что РФ – единственная страна, которая имеет сразу три препарата отечественной разработки.
"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", – заключил президент России.
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