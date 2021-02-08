ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Еврокомиссии прокомментировали вероятность введения новых санкций против России

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Еврокомиссии прокомментировали вероятность введения новых санкций против России
флаг Евросоюза, pixabay.com

В Европейской комиссии днем в понедельник, 8 февраля, прокомментировали возможность введения в ближайшем будущем новых ограничений в отношении Российской Федерации. Об этом сообщили журналисты.

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции в отношении России не являются целью Европейского Союза, а лишь инструментом. Кроме того, уточняется, что действующие в настоящий момент ограничения против Российской Федерации являются эффективными.

Ранее в МИД РФ прокомментировали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву о том, что союз может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

ЕТ

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью