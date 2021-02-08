В Еврокомиссии прокомментировали вероятность введения новых санкций против России

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8 февраля 2021, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

В Европейской комиссии днем в понедельник, 8 февраля, прокомментировали возможность введения в ближайшем будущем новых ограничений в отношении Российской Федерации. Об этом сообщили журналисты.

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции в отношении России не являются целью Европейского Союза, а лишь инструментом. Кроме того, уточняется, что действующие в настоящий момент ограничения против Российской Федерации являются эффективными.

Ранее в МИД РФ прокомментировали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву о том, что союз может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального.